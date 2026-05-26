Цистерна се обърна край Пловдив и блокира движението на изхода на града към АМ "Тракия"

Цистерна се обърна на ключова пътна отсечка в Пловдив и блокира движението на изхода към магистралата през пътен възел "Скобелева майка".

Няма пострадали.

Сигналът за инцидента е подаден около 12.30 ч., чрез тел. 112, че най-вероятно цистерна се е обърнала на слизане от детелината в посока АМ "Тракия".

Незабавно натам са насочени екипи на Пето Районно управление, сектор "Пътна полиция" и Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Водачът не е пострадал сериозно. Пробата му за алкохол е отрицателна.

Районът е обезопасен до отстраняването на цистерната.

Все още няма информация за веществото, което превозва. Създадена е организация за пренасочване на трафика.