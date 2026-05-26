Жена е спасена от водите на язовир в парк „Кайлъка“, влязла за нощно къпане

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
Снимка: БТА
Жена е спасена от водите на един от язовирите в парк „Кайлъка“ след късно вечерно къпане. За това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Жената е на 50 години. Тя влязла да се къпе в язовира около 21.30 ч. снощи, но не успяла сама да излезе на брега. По първоначална информация е надценила силите си, а ниските температура на водата допълнително затруднили ситуацията, посочват от полицията.

Граждани подали сигнал в 21.34 ч. На място незабавно е изпратен полицейски екип на Първо Районно управление в Плевен, а малко по-късно се включили и служители на районната служба за пожарна безопасност. Допълнително затруднение на спасителите създал трудния и пресечен релеф около язовира, както и ограничената видимост през нощта. Въпреки сложната обстановка, жената била извадена от водата в добро състояние. Няма опасност за живота ѝ, допълват от пресцентъра на полицията.

От МВР напомнят гражданите да бъдат внимателни при къпане в неохраняеми водоеми през тъмната част на денонощието, особено при студена вода и труднодостъпни терени около бреговете. Според спасителите подобни ситуации могат да станат изключително опасни за минути.

