Ускоряват се проектирането на Околовръстния път на Пловдив и дейностите по каскадата Доспат - Въча

Правителството ускорява процедурите по проектиране на Околовръстния път на Пловдив и за водоснабдяване от каскадата Доспат - Въча, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Очакванията са до година и половина да има завършен цялостен проект на Околовръстното шосе, стана ясно след среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков с областния управител на Пловдив Георги Янев и народния представител от „Прогресивна България“ Владимир Николов.

Ще бъде форсиран и обектът за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от каскадата Доспат - Въча.

Министър Шишков обясни, че проектирането на отделни участъци на Околовръстния път е започнало още през 2020-та година, но и в момента разширението на пътя е на фаза, в която е имитирано проектиране. Разрешение за строеж има само един участък, където обаче не се строи. За останалото трасе няма нито Подробен устройствен план, нито проведени отчуждителни процедури, нито разрешения за строеж. Все още няма и процедура по ОВОС, с изключение на един от участъците.

По проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково от каскада Доспат - Въча работата реално започва от нулата. Тепърва ще се прави идеен проект, стана ясно още след срещата.

„Всичко, говорено във времето назад като срокове, е било само повод за раздаване на аванси. Ние няма да раздаваме аванси, ще проектираме и след това ще строим“, беше категоричен Шишков. И допълни: „Сега темпото ще бъде друго, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Държавата ще бъде моторът и инициаторът на това строителите да бъдат бързи, да накараме проектантите да проектират качествено и бързо, за да можем да си говорим за строителство“, заяви още регионалният министър. По думите му амбицията на правителството е не само за този път, но и за всички значими инфраструктурни обекти, в рамките на следващите максимум две години да се започне строителство.

„Сега ще направим нещата в нормалната последователност. Във времето напред ще подредим нещата така, че да има ясна програма кой път, кога ще започне и кой проект, кога се очаква да завърши“, заключи министърът.

„Предвижда се значимите инфраструктурни проекти да се строят на принципа на публично-частното партньорство“, съобщи след срещата Владимир Николов. И подчерта, че по този начин ще се обезпечи финансирането им.

В първия възможен момент в Народното събрание от „Прогресивна България“ ще внесат проект на закон за Публично-частното партньорство, взимайки най-добрите практики от Европа. По този начин ще се позволи на частни инвестиции да участват в изграждането на големи инфраструктурни проекти на държавата.

