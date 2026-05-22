Заради липса на чартъри: До 30% по-малко германски туристи ще почиват у нас

от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 02:40 мин.
Въпреки че има отменени резервации от Германия, в момента няма данни за масово анулиране на полети

От 25 до 30% по-малко германски туристи ще почиват по българското Черноморие това лято. Причината е спирането на чартърните полети на българска авиокомпания от Германия до двете ни морски летища във Варна и Бургас за предстоящия летен сезон. Загубите за бранша ще са сериозни, тъй като германският пазар е сред основните за българския туризъм.

Туроператори и хотелиерите по Черноморието са притеснени, че много германски туристи няма да дойдат на почивка у нас, заради липсата на чартъри. От бранша вече пресмятат очакваните загуби.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите в България: "Броят на немските туристи с пакетни услуги варира някъде около 200 000 - 250 000 хиляди, като махнете от това 30% и е очевидно, че имаме една дупка от порядъка на 60 000 до 75 000 човека."

Станислав Стоянов, хотелиер: "До фалити няма да се стигне. Малките вериги могат да стигнат до така наречения нулев сезон, да излязат без никаква печалба за сезона."

Спирането на чартърните полети на една от авиокомпаниите, обявено в началото на годината, е проблем, който който едва ли ще намери решение това лято. Община Варна е заделила 350 000 евро за рекламни кампании на германския пазар.

Илин Димитров, министър на туризма: "Едно е да рекламираш, друго е да имаш осигурен транспорт. И докато не се реши централно и кардинално проблемът с авиосвързаността, то аз съм по-скоро умерен реалист какво ще се случи."

Въпреки че има отменени резервации от Германия, в момента няма данни за масово анулиране на полети.

Илин Димитров, министър на туризма: "На места дори на някои пазари те са увеличени. Това е добър сигнал, но нека не забравяме, че стойностите са динамични и все пак при задълбочаване на определени липси на гориво, то могат да се променят тези числа."

По данни на здравната инспекция във Варна всички плажове по Северното Черноморие са с отлично качество на морската вода. Ще бъде изработена интерактивна карта, за да могат туристите да се информират по всяко време за показателите на водата в зоните за къпане.

