Уволниха ръководството на БЕХ: Новият министър започва одити в енергетиката

Новият енергиен министър освободи ръководството на Българския енергиен холдинг заради спорни управленски практики. И обяви, че започват одити в държавните енергийни дружества. Заради забавяне в министерството, близо 1 млрд. евро са застрашени по европрограми, включително по Плана за възстановяване и устойчивост.

Усвояването на средства по проекти свързани с Плана за възстановяване и устойчивост е между 1 и 6%, показват данните на новия енергиен министър. Срокът им изтича в края на август.

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Това означава огромно предизвикателство към администрацията и изискване на пълна мобилизация на ресурсите на министерството."

Петрова е назначила одити в Българския енергиен холдинг, компанията която строи новите два блока в АЕЦ "Козлодуй", както и на "Мини Марица изток".

Ива Петрова, министър на енергетиката: "В БЕХ и в групата има спорни управленски практики, които по наша преценка биха могли да поставят под риск нормалното функциониране на отделни дружества в групата."

Освободени са и досегашният изпълнителен директор на холинга Валентин Николов, както и останалите членове на ръководството. На тяхно място са назначени бившя служебен енергиен министър Андрей Живков и бившата шефка на "Мини Марица изток" Илза Чинкова. Пред БНТ Николов заяви, че е нормално новият министър да направи смени.



На журналистически въпрос дали сред приоритетите на министерството ще бъде преразглеждането на договора с Боташ, отговориха, че благодарение на него е задържана цената на природния газ.

Кирил Темелков, зам.-министър на енергетиката: "Когато беше обявено цената за следващия месец, в същия момент беше договорена и доставката към турските терминали и отново това не повлия на цените, които са за следващия месец."

Министерствата на енергетиката и екологията обявиха, че затварят и един от блоковете на ТЕЦ "Бобов дол".

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "През последните месеци има десетки, да не кажа стотици сигнали, които постъпват в системата на околната среда за редица системни нарушения, както на екологичното законодателство, както и нормите, които са вменени при издаване на комплесното разрешително."

Наложените санкции на централата за последните шест години са за 9 млн. лева, а събраните едва 1 млн. евро. Централата е една от мощностите, които осигуряват електроснабдяването на София и София област. По данни на енергийното министерство системата може да се балансира и само с един блок на теца. Ако той обаче не може да работи, ще се търси алтернативно снабдяване.