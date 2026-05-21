БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Уволниха ръководството на БЕХ: Новият министър започва одити в енергетиката

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
уволниха ръководството бех новият министър започва одити енергетиката
Слушай новината

Новият енергиен министър освободи ръководството на Българския енергиен холдинг заради спорни управленски практики. И обяви, че започват одити в държавните енергийни дружества. Заради забавяне в министерството, близо 1 млрд. евро са застрашени по европрограми, включително по Плана за възстановяване и устойчивост.

Усвояването на средства по проекти свързани с Плана за възстановяване и устойчивост е между 1 и 6%, показват данните на новия енергиен министър. Срокът им изтича в края на август.

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Това означава огромно предизвикателство към администрацията и изискване на пълна мобилизация на ресурсите на министерството."

Петрова е назначила одити в Българския енергиен холдинг, компанията която строи новите два блока в АЕЦ "Козлодуй", както и на "Мини Марица изток".

Ива Петрова, министър на енергетиката: "В БЕХ и в групата има спорни управленски практики, които по наша преценка биха могли да поставят под риск нормалното функциониране на отделни дружества в групата."

Освободени са и досегашният изпълнителен директор на холинга Валентин Николов, както и останалите членове на ръководството. На тяхно място са назначени бившя служебен енергиен министър Андрей Живков и бившата шефка на "Мини Марица изток" Илза Чинкова. Пред БНТ Николов заяви, че е нормално новият министър да направи смени.

На журналистически въпрос дали сред приоритетите на министерството ще бъде преразглеждането на договора с Боташ, отговориха, че благодарение на него е задържана цената на природния газ.

Кирил Темелков, зам.-министър на енергетиката: "Когато беше обявено цената за следващия месец, в същия момент беше договорена и доставката към турските терминали и отново това не повлия на цените, които са за следващия месец."

Снимки: БТА

Министерствата на енергетиката и екологията обявиха, че затварят и един от блоковете на ТЕЦ "Бобов дол".

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "През последните месеци има десетки, да не кажа стотици сигнали, които постъпват в системата на околната среда за редица системни нарушения, както на екологичното законодателство, както и нормите, които са вменени при издаване на комплесното разрешително."

Наложените санкции на централата за последните шест години са за 9 млн. лева, а събраните едва 1 млн. евро. Централата е една от мощностите, които осигуряват електроснабдяването на София и София област. По данни на енергийното министерство системата може да се балансира и само с един блок на теца. Ако той обаче не може да работи, ще се търси алтернативно снабдяване.

# АЕЦ "Козлодуй" #ТЕЦ и мини “Бобов дол” #"Мини Марица-изток" #БЕХ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
2
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
3
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
5
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
6
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Политика

След внезапна проверка: Транспортният министър се вози във влак и поиска бързи решения в БДЖ
След внезапна проверка: Транспортният министър се вози във влак и поиска бързи решения в БДЖ
Ограничават правомощията на особения управител на „Лукойл“ Ограничават правомощията на особения управител на „Лукойл“
Чете се за: 00:27 мин.
Назначени са петима нови заместник-министри Назначени са петима нови заместник-министри
Чете се за: 00:37 мин.
Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на срещата на НАТО в Хелсингборг Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на срещата на НАТО в Хелсингборг
Чете се за: 02:12 мин.
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се срещне с папа Лъв XIV Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се срещне с папа Лъв XIV
Чете се за: 01:22 мин.
Илияна Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче Илияна Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Първото класиране за детските градини в София ще бъде обявено на 22 май Първото класиране за детските градини в София ще бъде обявено на 22 май
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Мъж загина при жестока катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани Мъж загина при жестока катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Илияна Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ