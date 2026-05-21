Енергийният министър сменя ръководството и започва проверки в БЕХ

Новият енергиен министър Ива Петрова започва одити в Българския енергиен холдинг, АЕЦ "Козлодуй-нови мощности" и в "Мини Марица изток". Причината - необясними икономически решения. По думите на Петрова съставът на Българският енергиен холдинг, който управлява всички големи енергийни компании у нас, е по-голям като численост от самото енергийно ведомство.

"Реших да сменя ръководството на Българския енергиен холдинг като назначавам ново, с доказани експерти. Това са Андрей Живков, Илза Чинкова, Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев", каза Петрова.

Досега холдингът беше управляван Иво Тодоров, Калин Филипов, Валентин Николов, Диян Иванов и Васил Стойнов като изпълнителен директор беше Валентин Николов. Според изнесените данни на новия министър с работата си холдингът е застрашил ремонтните програми на ключови дружества.

"Преди да започнат одитите мога да кажа, че в БЕХ категорично има спорни управленски практики. Има тенденции за влошаване на ликвидността и увеличаване на зависимостта на част от дружествата в групата. Не са осигурени средства за ключови проекти като ремонта на ПАВЕЦ Чаира, Вертикалния газов коридор, а са осигурени за системи за киберсигурност", обясни министърът.

Забавянията при усвояването на средствата по европрограми са големи, каза още министърът като даде пример, че нивото на разплащания е между 1 и 6%.

Заради системни еконарушения от днес Министерството на околната среда и водите спира и един от блоковете на ТЕЦ "Бобов дол". От министерството на енергетиката обясниха, че енергийната система се нуждае от един работещ в централата блок и такъв има.

На въпрос на БНТ какво е бъдещето на ТЕЦ "Марица изток 2", за който съдът се произнесе, че работи незаконно. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова коментира, че тецът работи със старо разрешително, но следващата сряда ще има среща за обсъждане на проблема.

По време на пресконференцията беше обсъден и договора с "Боташ" като енергийното министерство съобщиха, че предстоят разговори с Турция и че в момента може да се използва капацитетът ако се наложи.