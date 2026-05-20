БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кой е FRED AGAIN и защо DARA иска да работи с него?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

DARA се превърна в един от безспорните авторитети за младите след победата на "Евровизия". По време на партито за посрещането й у дома, тя и 25 000 нейни фена попитаха лондонската сензация Fred again дали иска да направи колаборация с нея. Певицата загатна за мечтата си още във Виена - когато прикани всеки, който я подкрепя, да я отбележи в профила на известния диджей. Но кой е Fred again и защо Дара толкова много иска да работи с него.

Освен да побеждава, DARA знае и с кого да работи. Fred again не е просто диджей или продуцент, а ексцентричен експериментатор, който може да те разплаче с нежен хаус, но и да те накара да скачаш като обезумял на перфектна селекция от т.нар. гаражна електронна музика. Той е най-младият носител на наградата „Продуцент на годината“ на Британските награди за 2020 г. А вчера DARA официално му предложи съвместен проект.

След победата на "Бангаранга" DARA публикува изпълнение на вечната хаус класика "Born Slippy" в изпълнение на Майк Скинер, Fred again и самите създатели на парчето - “Underworld“. И призова всеки, който я подкрепя да я тагва. Снощи 9000 души пък тагнаха Фред под нейния пост.

- Давай човек, направи го с кралицата на Евровизия!
- Свържи се с нашият диамант, това ще е хитът на живота ти!
- Не карай това красиво момиче да чака!

Това бяха само част от коментарите, които подканват лондонската звезда да се колаборира с родната. Един от най-популярните ни диджеи зад граница е сигурен, че съвместен проект ще е печалба и за двамата.

DJ DIASS: "Той има колаборации със Скрилекс, бил е гост продюсер за Ед Шийрън и за много други големи артисти, така че той със сигурност е един от новите големи имена на електронната поп, денс сцена, сигурно и самата Дара му е фен и го слуша и те ако се колаборират ще направят наистина нещо уникално, което ще запее цял свят."

Продуцентите на DARA заявиха за БНТ, че вече са в връзка с мениджърите на Fred again.

#иска да роботи с него #защо DARA #Fred Again #кое е

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
2
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието...
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
3
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
4
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"
5
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
6
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Общество

Намалени цени на билетите в Народния театър от днес до 24 май
Намалени цени на билетите в Народния театър от днес до 24 май
Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“ Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“
Чете се за: 01:15 мин.
След триумфа на "Евровизия": Община Аврен дава на DARA имот до морето След триумфа на "Евровизия": Община Аврен дава на DARA имот до морето
Чете се за: 01:35 мин.
Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“ Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“
Чете се за: 02:42 мин.
Производителите на мед настояват за по-строг контрол и защита на сектора/снимки Производителите на мед настояват за по-строг контрол и защита на сектора/снимки
Чете се за: 03:12 мин.
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Министър Шишков ще бъде изслушан в парламента заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Министър Шишков ще бъде изслушан в парламента заради свлачището на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Код жълто за значителни валежи в Източна България и в четвъртък Код жълто за значителни валежи в Източна България и в четвъртък
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Българска парламентарна делегация е на посещение във Ватикана Българска парламентарна делегация е на посещение във Ватикана
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Външните министри от НАТО обсъждат Украйна и изтеглянето на американски военни от Европа Външните министри от НАТО обсъждат Украйна и изтеглянето на американски военни от Европа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След повдигнатите обвинения: САЩ очакват бившия кубински президент...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Срутената сграда в Германия: Намериха тялото на румънка, българинът...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Държавник и художник: Откриват изложба с картини на Уинстън Чърчил
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ