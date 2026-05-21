От прозореца на влака: БДЖ популяризира туристически дестинации с фотографски конкурс

БДЖ организира фотографски конкурс на тема "Достъпните с влак туристически дестинации в България", в който със свои авторски кадри могат да участват всички любители на пътуването с влак и на разходките сред природата. Идеята на конкурса е да се популяризира възможността за пътуване с влак до атрактивни туристически дестинации в богатата на природни забележителности територия на страната. По този начин всеки желаещ ще може да се наслади на красотата на природата от прозореца на влака и да оцени удоволствието от пътуването с влак в България.

Съществено условие на конкурса е участниците да изпратят кадри поне от една от предложените 12 забележителности, в близост до които могат да достигнат с влак. Дестинациите са:

спирка Момина скала - най-дългият пешеходен мост в България над язовир "Студен кладенец", единствената връзка за село Лисиците;

спирка Черепиш - Черепишки манастир;

гара Лакатник - Лакатнишки скали, екопътека "Петренски дол";

спирка Бачо Киро - пещерата Бачо Киро и Дряновски манастир;

гара Бов - Вазовата екопътека и екопътека "Под камико";

спирка Скакавица - водопад Полска скакавица;

спирка Калища - язовир "Пчелина" и параклис "Св. Йоан Летни";

спирка Мадара - Мадарският конник;

спирка Добрина, град Провадия - Средновековна крепост "Овеч";

гара Белослав - Музей на стъклото и подводницата "Слава";

спирка Карлуково - пещера Проходна и феномена "Очите на Бог", екопътека "Седмовратица", скален манастир "Св. Никола", скален феномен "Струпаница";

гара Аспарухово - Чудните скали, язовир "Цонево".

Конкурсът ще стартира на 23 май с пътуването на специалния туристически влак по маршрут Димитровград - Момчилград - Димитровград, който спира до една от обявените дестинации на спирка Момина скала.

Кадрите могат да бъдат изпращани в дигитален формат на електронна поща: konkurs@bdz.bg, като след извършен подбор ще бъдат избрани 12 фотографии за изработката на годишен многолистов календар. Създателите на избраните фотографии ще бъдат от първите притежатели на лимитираната серия от календара за новата година в завършения му вид.

Чрез фотографския конкурс БДЖ представя забавната страна на пътуването с влак, като желаещите да участват ще имат възможност да посетят всяка една от предложените 12 дестинации през целия летен сезон до края на месец септември. От всички изпълнили условието участници да посетят и изпратят кадри от всички 12 дестинации, ще бъдат избрани трима, които ще спечелят два билета за пътуване с влак до Истанбул.