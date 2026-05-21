БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От прозореца на влака: БДЖ популяризира туристически дестинации с фотографски конкурс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
прозореца влака бдж популяризира туристически дестинации фотографски конкурс
Слушай новината

БДЖ организира фотографски конкурс на тема "Достъпните с влак туристически дестинации в България", в който със свои авторски кадри могат да участват всички любители на пътуването с влак и на разходките сред природата. Идеята на конкурса е да се популяризира възможността за пътуване с влак до атрактивни туристически дестинации в богатата на природни забележителности територия на страната. По този начин всеки желаещ ще може да се наслади на красотата на природата от прозореца на влака и да оцени удоволствието от пътуването с влак в България.

Съществено условие на конкурса е участниците да изпратят кадри поне от една от предложените 12 забележителности, в близост до които могат да достигнат с влак. Дестинациите са:

спирка Момина скала - най-дългият пешеходен мост в България над язовир "Студен кладенец", единствената връзка за село Лисиците;

  • спирка Черепиш - Черепишки манастир;
  • гара Лакатник - Лакатнишки скали, екопътека "Петренски дол";
  • спирка Бачо Киро - пещерата Бачо Киро и Дряновски манастир;
  • гара Бов - Вазовата екопътека и екопътека "Под камико";
  • спирка Скакавица - водопад Полска скакавица;
  • спирка Калища - язовир "Пчелина" и параклис "Св. Йоан Летни";
  • спирка Мадара - Мадарският конник;
  • спирка Добрина, град Провадия - Средновековна крепост "Овеч";
  • гара Белослав - Музей на стъклото и подводницата "Слава";
  • спирка Карлуково - пещера Проходна и феномена "Очите на Бог", екопътека "Седмовратица", скален манастир "Св. Никола", скален феномен "Струпаница";
  • гара Аспарухово - Чудните скали, язовир "Цонево".

Конкурсът ще стартира на 23 май с пътуването на специалния туристически влак по маршрут Димитровград - Момчилград - Димитровград, който спира до една от обявените дестинации на спирка Момина скала.

Кадрите могат да бъдат изпращани в дигитален формат на електронна поща: konkurs@bdz.bg, като след извършен подбор ще бъдат избрани 12 фотографии за изработката на годишен многолистов календар. Създателите на избраните фотографии ще бъдат от първите притежатели на лимитираната серия от календара за новата година в завършения му вид.

Чрез фотографския конкурс БДЖ представя забавната страна на пътуването с влак, като желаещите да участват ще имат възможност да посетят всяка една от предложените 12 дестинации през целия летен сезон до края на месец септември. От всички изпълнили условието участници да посетят и изпратят кадри от всички 12 дестинации, ще бъдат избрани трима, които ще спечелят два билета за пътуване с влак до Истанбул.

#фотографски конкурс #пътуване с влак #БДЖ

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
2
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
3
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът губи контролни функции
4
Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът...
Кой е FRED AGAIN и защо DARA иска да работи с него?
5
Кой е FRED AGAIN и защо DARA иска да работи с него?
Близо 3 часа отнема преминаването през Кресненското дефиле заради ремонт
6
Близо 3 часа отнема преминаването през Кресненското дефиле заради...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Общество

Служителите в държавните психиатрични болници против съкращаване на незаетите бройки
Служителите в държавните психиатрични болници против съкращаване на незаетите бройки
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април
Чете се за: 02:45 мин.
Проф. Светла Янчева е новият директор на БАБХ Проф. Светла Янчева е новият директор на БАБХ
Чете се за: 02:35 мин.
Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в дните около 24 май Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в дните около 24 май
Чете се за: 04:45 мин.
Няма да има недостиг на авиационно гориво за българските летища Няма да има недостиг на авиационно гориво за българските летища
Чете се за: 03:55 мин.
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Съдът допусна нов разпит и видеотехническа експертиза по делото...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не споделям...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Шивашката индустрия у нас е под натиска на евтиния внос от Китай
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Аксиос: Тръмп и Нетаняху са се скарали за това как да продължи...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ