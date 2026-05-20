Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни

від БНТ , Репортер: Миглена Медарова
У нас
Снимка: БГНЕС
Продължава издирването на животното, което е отнело живота на 35-годишен мъж в Природен парк Витоша. Водещата версия към момента е, че мъжът е бил нападнат от мечка. Очакват се съдебно-медицинските експертизи, които да докажат или отрекат това твърдение.

В района на хижа „Рудничар“ се правят огледи. Открити са екскременти от мечка в близост до мястото на трагедията. По данни на екоминистерството във Витоша, Плана и Верила има около 20 мечки.

На стотици километри разстояние жители на област Благоевград съобщават за все по-чести появи на кафяви мечки в близост до населени места. През последния месец мечки са забелязани в Хаджидимовско и Благоевградско. Присъствието на защитения вид около частни имоти, пчелини и вилни зони вече е трайно и системно. Регистрирани са и случаи на материални щети по частна и общинска собственост.

Мечка с малки е забелязана в края на април в района на манастира „Свети Георги“ край Хаджидимовското село Копривлен.

Ангел Зайков – кмет на село Копривлен: „Тази мечка се появи есента миналата година. Мечетата бяха малки. Имаше и още няколко мечки. Неестествено е присъствието на тия мечки в нашия район.“

Хищници са забелязани и до кметството на благоевградското село Хърсово.

Иван Василев – председател на Ловно-рибарско дружество „Сокол 1911“ – Благоевград: „Тя не е на един километър от центъра на село Хърсово, даже няма и толкова, до хранилката, където дружинката храни дивите свине. Тя изгонва дивите свине, ляга там при бойлера, върти го цяла вечер, нахрани се и си замине, след два дни пак дойде.“

Мечките стигат по-близо до населените места, за да търсят храна. Не се плашат от хората и могат да бъдат опасни.

Александър Дуцов – ст. експерт „Опазване на видове“ WWF: „Когато се е хранила, или е почивала, или е пазела храна, или е пазела малки.“

  • Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?

Ангел Зайков – кмет на село Копривлен: „Есента, когато се появиха, на едната от хранилките имаше един голям мечок. Той счупи едната от хранилките на ловците.“

Местните се притесняват от това близко съжителство.

Ангел Зайков – кмет на село Копривлен: „В непосредствена близост до населено място. Има основания да бъдем притеснени.“

Специалистите съветват при среща с мечка да не вдигаме шум, да не бягаме и да не я предизвикваме, особено ако има малки.

Александър Дуцов, ст. експерт „Опазване на видове“ WWF: „Днес гледах на Витоша десетки хора сами, със слушалки в ушите, което е противопоказно, защото дори да излезе едно животно, тя предупреждава със звук, те дори няма да чуят ръмженето и просто ще се сблъскат с нея.“

В случай на среща, човек трябва да сведе поглед и внимателно да се отдалечи от хищника.

#мечка #природен парк Витоша #Витоша

