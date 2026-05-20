Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медията“

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи награда за "Успешно управление на медия". Отличието е признание за професионализъм, последователност и принос към развитието на медийната среда у нас. Само преди дни България чрез БНТ и избрания от нея изпълнител DARA спечели „Евровизия" и домакинството на песенния конкурс догодина. Обществената телевизия реализира успешно и отразяването на предизборната кампания, и вота на 19 април с иновативен 3D мапинг.

А изследване, представено пред СЕМ, показа, че БНТ е първи избор за обективна информация по време на предизборната кампания и е на първо място по доверие. Мащабната информационна кампания на БНТ около излъчването на трите етапа на Джиро д'Италия донесе на БНТ3 два пъти по-висок рейтинг от конкурентния спортен канал у нас. Призът на генералния директор беше връчен на церемония на Годишните награди „Компания на годината".