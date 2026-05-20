От "Националната мрежа за децата" настояват за запазването на Комисията по демографската политика, децата и семейството

От "Национална мрежа за децата" (НМД) настояват за запазване на самостоятелната парламентарна Комисия по демографската политика, децата и семейството. В становище, изпратено до Временната комисия за приемане на Правилник за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание, от НМД пишат, че предложението темите за децата и семействата да бъдат прехвърлени към Комисията по труда и социалната политика би било сериозна стъпка назад за детските политики в България.

"Правата на децата и подкрепата за семействата не се изчерпват със социални помощи и пазар на труда, те изискват хоризонтален, междуведомствен подход, който обхваща здравеопазване (детска смъртност, майчино и детско здраве), образование, детско правосъдие, сигурност и превенция на насилието", е записано в становището.

От "Национална мрежа за децата" припомнят, че години наред темата за децата е била вменена на комисията за децата, младежта и спорта, което е довело до изчезване на темите за децата и семействата от дневния ред на Народното събрание и блокиране на важни закони и позволи прокарването на лобистки текстове, вредящи на децата (например в Закона за хазарта).

"Обособяването на самостоятелна комисия през 2024 г. беше исторически успех, осигуряващ за първи път фокус изцяло върху детското благосъстояние и демографията. Връщането към предишни неефективни модели е отстъпление, с което не следва да започва работата на 52-ото Народно събрание.", е записано в текста.

Сред аргументите на НМД против предложенията е и този, че традиционно социалната комисия е една от най-натоварените в парламента и добавянето на тези теми гарантира, че те ще останат на заден план.

"В момент, в който България се намира в тежка демографска криза, закриването на единствения специализиран парламентарен орган, който поставя децата в центъра на законодателството, изпраща изключително лош сигнал към обществото. Системното проследяване на държавните политики чрез ежегодния независим доклад на НМД „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“ за пореден път показва критично ниски оценки в сфери като детско здравеопазване, правосъдие и закрила и ясно доказва, че институционалната разпокъсаност е основната причина за провалите на държавата в грижата за децата", са категорични от неправителствената организация.

От "Национална мрежа за децата" допълват, че децата на България трябва да имат своя силен и самостоятелен глас в българския парламент.