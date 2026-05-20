Над 50 000 зрелостници се очаква да се явят на матурата по български език и литература

Днес в 783 училища в страната се провежда първата задължителна матура по български език и литература. Над 53 000 ученици са заявили, че ще се явят.

Матурата започва в 8.30 часа и ще продължи четири часа. Рано сутринта в просветното министерство, по традиция заради мерки за сигурност, сред близо 6 милиона комбинации беше генериран теста за матурата по български език и литература. От години вече той е разделен на три модула, за да не се преписва. Първите два са от по 60 минути с въпроси, с отворен и затворен отговор, а третият модул - за създаване на текст, е от 120 минути.



При него има две отделни теми за интерпретативното съчинение и за есето. Те са обединени във въпрос 41 в теста, като беше изтеглен номер 8.

Какво се крие зад тази цифра, кой е авторът за съчинението и какви са темите ще разберем, когато започнат да излизат учениците. Министерството ще обяви темите след 12.30 часа.

Две новости тази година. Идентификационната бланка няма да се слага в отделен малък плик, а ще е част от първия лист за отговори. И второ - вече работите ще могат да се видят в единен тридневен срок за цялата страна като може да има само технически корекции.

Днес учениците пишат задължително с черна химикалка заради сканирането. За тройка са нужни 30 точки. Срещу преписването има видеонаблюдение в стаите както и 13 800 квестори, които следят за реда. На хванатите да преписват матурата се анулира. Резултатите ще са готови до 11 юни.