Матурите за 12-ти клас: Над 50 000 зрелостници ще се явят на изпит по БЕЛ в сряда

България е на финала на "Евровизия": DARA...
DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Следващата седмица ще се проведат двете задължителни матури след 12-ти клас. Две новости представи днес Просветното министерство. Едната е свързана с начина за засекретяването на писмените работи на зрелостниците, другата - с проверката на оценяването. Тази година се очаква на първата матура по български език и литература в сряда да се явят над 53 000 зрелостници. Общо за тази сесия ще се проведат 88 различни изпита.

Промяна във формата и съдържанието на матурите тази година няма. Измененията са технически. Първото е свързано със засекретяването на писмените работи. Бланката с личните данни на всеки зрелостник вече няма да се слага в отделен малък плик, а ще е част от първия лист за отговори. Досега този начин на засекретяване се е използвал при изпитите в 4-ти и 10-и клас.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Тези неща не са непознати за системата, не е нещо ново, но нека българските семейства и децата основно да бъдат спокойни."

Според експерта Евгения Костадинова с нововъведението се облекчава процедурата по засекретяването и отпада възможността учениците да забравят малките пликчета или да ги разменят.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование": "Внася спокойствие в зрелостниците, защото това наистина е допълнително напрежение, да си мислят какво трябва да напишат, кога да го сложат, в какво пликче. Разбира се, пести и средства, а и скъсява процеса на оценяване."

Втората промяна е свързана с оценяването. Вече ще има единен тридневен срок за всички училища, в който учениците да могат да се запознаят с работите си. Досега всяко училище само решаваше кога да се случва това. Учениците ще могат да проверят сбора от точките си на всеки въпрос.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование": "В случай, че се открие техническа грешка зрелостникът има възможност да подаде молба и да бъде проверено наистина ли е допусната такава техническа грешка при сумирането."

Ако е така, резултатът му ще се коригира. Иначе работите се оценяват от двама независими оценители и от министерството смятат, че там грешка не може да има.

МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност
Преди изпитите след седми клас: Повече паралелки в София, но и по-сериозна конкуренция
Националният конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците" ще се проведе на 6 юни в Чирпан
Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента за заслуги в областа на културата и образованието
Библиотекарите напомнят за проблемите си на своя професионален празник
С литийно шествие Пловдив почете делото на светите братя Кирил и Методий
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с „Bangaranga"
