Повече паралелки в София преди изпитите след седми клас, но и по-сериозна конкуренция

від БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
Добра новина за седмокласниците в София тази година – местата в гимназиите са повече. Въпреки това експертите напомнят, че за най-предпочитаните училища отново ще има сериозна конкуренция.

Столичното 22-ро училище, със своя профил с английски и испански език, е едно от най-предпочитаните през последните години. Как върви подготовката на седмокласниците.

Андрея Григорова, 7-и клас, 22-ро СУ: "Имам затруднения с математика, предмета, много не го разбирам, но иначе мисля, че ще се справя."

Елена Владимирова, 7-и клас, 22-ро СУ: "Има задачи, където се иска повече логика, а това е трудно."

Теодор Мустаков, 7-и клас 22-ро СУ: "Още не съм решил в кое училище, но искам или с испански език, или с физика и астрономия."

Димо Дунков, директор на 22-ро СУ: "Училището е в десетката в София, едно от най-желаните и смятам, че за поредна година ще постигнем отлични резултати."

В София тази година паралелките са с 10 повече от миналата заради многото кандидати от страната. Профилираните остават повече – 218 срещу 202 професионални. В същото време седмокласниците са около 11 800 или с 200 деца по-малко от миналата година.

Броят на езиковите паралелки намалява с две. Те стават професионални - екскурзоводство с интензивно изучаване на италиански и английски. Продължава тенденцията към увеличаване на професионалните паралелки, те нарастват с 23. Има 13 нови професии - сред тях актьорство, организиране на събития, киберсигурност.

Промени в изпитите няма, след като бившият министър Красимир Вълчев оттегли предложението математиката да включва и задачи от природните науки.

Все пак има два нови момента. Първият - че от тази година списъкът с хронични заболявания отпада. Комисия с педиатър ще насочва учениците към паралелките. А вторият - в професионалните паралелки вече няма да има "специалности", а "професии".

Тази година Регионалното управление ще качва на сайта си инфографики, които ще са като пътна карта за кандидат-гимназистите - кога са изпитите, кога излизат класиранията, как се формира бала, как става записването.

