Тази вечер DARA излиза на сцената на „Евровизия“ във Виена

Треската около „Евровизия“ вече се усеща навсякъде. Фенове, музика и много подкрепа за българското участие.

Все повече известни личности у нас изпращат пожелания за успех на DARA, а довечера тя ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ с песента "Бaнгаранга". БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22:00 часа.

Само часове преди втория полуфинал DARA взриви българската общност във Виена с шоу, което ще се помни дълго. А след като Лили Иванова пожела успех на DARA, за подкрепа към българската изпълнителка апелира и Софи Маринова.

Софи Маринова, певица: „Знаете и аз колко много съм участвала, така че това е за един изпълнител много голямо щастие - нека да дойде в България и „Евровизия“ - да подкрепим нашата звезда, нашата Дара, стискам ти палци злато, успех разбий ги! Обичаме те и ние сме с теб, цяла България.“

Евровизионната еуфория завладя и столичния булевард Витоша. Първият хуманоиден робот у нас Робърт танцува на "Бангаранга". А след танца коментира: