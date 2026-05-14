Новините 14.05.2026 г.

Акценти за деня:

Тази вечер DARA излиза на сцената на „Евровизия“ във Виена

Треската около „Евровизия“ вече се усеща навсякъде. Все повече известни личности у нас изпращат пожелания за успех на DARA, а довечера тя ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ с песента "Бaнгаранга". БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22:00 часа.

Повече паралелки в София преди изпитите след седми клас, но и по-сериозна конкуренция

Добра новина за седмокласниците в София тази година – местата в гимназиите са повече. Въпреки това експертите напомнят, че за най-предпочитаните училища отново ще има сериозна конкуренция.

Будистки монах и 12 кучета се превърнаха в местна атракция в Тайланд

Будистки монах и неговите кучета се превърнаха в любима гледка за хората в Тайланд. Всяка сутрин той тръгва с лодка по река Чао Прая, за да събира дарения. С него пътуват и 12 храмови кучета, които спокойно стоят в лодката и наблюдават хората по брега.

СПОРТ

ЦСКА и ЦСКА 1948 не успяха да разрешат спора помежду си в Първа лига

ЦСКА и ЦСКА 1948 сътвориха равенство за радост на Лудогорец. Двата отбора не успяха да вземат надмощие за второто място в Първа лига.

Георги Мърков спечели европейската титла в класическата борба

Георги Мърков-младши, внук на олимпийския шампион Георги Мърков, спечели златен медал по борба класически стил при кадетите до 60 кг. Той грабна европейската титла след силно представяне на шампионата в Самоков.