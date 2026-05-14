150 учени от 12 страни участват в Софийския фестивал на науката, който започва днес

Софийският фестивал на науката започва днес в София Тех Парк и продължава до неделя.

Фестивалът включва 135 събития на 150 учени от 12 страни и 60 щанда, които ще дадат възможност на малки и големи любители на науката за срещи с вълнуващи разкази за открития и факти.

Първата презентация е на проф. Дейвид Нът от "Импириал колидж" - Лондон, който е бил и съветник на британското правителство по въпросите на зависимостите.

Неговите възгледи за научната употреба на пристрастяващи вещества или психиделици за лечение на зависимости, депресии и други здравни проблеми от години предизвикват спорове, но същевременно имат пламенни подръжници, включително и в България.

