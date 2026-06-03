БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво...
Чете се за: 04:00 мин.
Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на...
Чете се за: 00:57 мин.
ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен...
Чете се за: 02:27 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:45 мин.
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...
Чете се за: 03:40 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид...
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмеи, тел и други отпадъци, установиха учени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Запази

Достъпът до човешки предмети – най-често от стъкло и пластмаса – влияе върху поведението на беседковите птици

откриха нова площадка третиране отпадъци созопол снимки
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Човешките боклуци оказват въздействие върху природата като пример за това е, че птици ухажват половинките си със стъклени предмети, тел и дори с белезници играчки, установиха учени, съобщи „Дейли мейл“.

Видеокадри показват как беседкови птици в Австралия използват отпадъци, за да украсяват „беседките" си и да привличат партньори. Изследователи от Университета на Ексетър отбелязват, че тези птици включват цветни пластмасови предмети в сложните си тунели от съчки, клони, треви и листа, наречени „беседки", което е доказателство за прякото въздействие на отпадъците върху природата.

Снимки и видеоклипове, споделени от изследователите, показват, че в „беседките" има всичко – от шишенца за лекарства до пластмасови спортни протези за зъби и дори белезници играчки. Тревожното е, че дългосрочното въздействие на тези предмети върху птиците остава неясно, допълва „Дейли мейл“.

„Нашето проучване показва, че достъпът до човешки предмети – най-често от стъкло и пластмаса – влияе върху поведението на беседковите птици. Все още не знаем дали това има отрицателно или положително въздействие върху тях, но е напомняне за това как човешката дейност променя естествения свят по странни начини“, казва д-р Лора Кели, която участва в изследването.

Беседковите птици се срещат в цяла Австралия и Нова Гвинея и са известни със сложните „къщички", които мъжките изграждат, за да ухажват женските.

„Нашите наблюдения показват, че беседковите птици в градска среда използват най-различни предмети, изхвърлени от хората. Стъклото, пластмасата и телта бяха сред честите предмети, но открихме също така чифт белезници, шишенца от лекарства в „беседките" в близост до болница, както и флуоресцентни предмети и спортни протези за зъби в район близо до игрище за футбол“, разкрива Еванс.

Установено е, че в града птиците събират предмети с по-ярки червени декорации и по-бледи, матови зелени отпадъци. Изследователите предполагат, че това може да е свързано с особеностите на зрението при женските птици.

„Нашето проучване не оценява дали женските предпочитат по-впечатляващите предмети, събрани в градските райони, но ентусиазмът, с който мъжките ги събират, подсказва, че това е твърде вероятно“, добавя Кейтлин Еванс. „Дори в селските райони птиците намират предмети, изработени от човека. В този случай смятаме, че те тършуват из кофите за боклук и гаражите на фермите, а също така обират и гнездата на други мъжки птици“, казва Еванс.

#ухажвания на птици #Влияние #отпадъци

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Проливни валежи след полунощ и утре
2
Проливни валежи след полунощ и утре
„Баба Алино“ в документи
3
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
4
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
5
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...
Близки и приятели се прощават с Любен Дилов-син на 5 юни
6
Близки и приятели се прощават с Любен Дилов-син на 5 юни

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Любопитно

Дейвид Бекъм със звезда на Алеята на славата в Холивуд
Дейвид Бекъм със звезда на Алеята на славата в Холивуд
Продуцентът от БНТ Гери Василева за края на инициативата "Шест маратона на шест континента": Продължавам с нови цели Продуцентът от БНТ Гери Василева за края на инициативата "Шест маратона на шест континента": Продължавам с нови цели
Чете се за: 06:32 мин.
Нова интерпретация на операта „Кармен“ с премиера в миланската „Ла Скала“ Нова интерпретация на операта „Кармен“ с премиера в миланската „Ла Скала“
Чете се за: 02:22 мин.
Разкопки пред "Нотр Дам" в Париж разкриват средновековната и антична история на града (СНИМКИ) Разкопки пред "Нотр Дам" в Париж разкриват средновековната и антична история на града (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Качулатият ибис се завръща в японски град десетилетия след изчезването му от страната Качулатият ибис се завръща в японски град десетилетия след изчезването му от страната
Чете се за: 02:32 мин.
Следи, които водят към Белгия, са открили разследващите обира в Лувъра от 2025 г. Следи, които водят към Белгия, са открили разследващите обира в Лувъра от 2025 г.
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия" Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нови валежи и гръмотевични бури през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ