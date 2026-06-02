Следи, които водят към Белгия, са открили разследващите обира в Лувъра от 2025 г.

По делото за обира от октомври миналата година на Лувъра в Париж са открили следи, които водят към Белгия, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от разследващите.

Белгия и Франция са създали общ екип от следователи, като засега данните за "белгийска връзка" не са били нито потвърдени, нито отречени от парижката прокуратура.

Уточнява се, че белгийските власти са задържали няколко души "от Източна Европа", свързани с други обири, и в техните телефони са били открити снимки от залата в парижкия музей, където бе извършено престъплението. Разследването търси връзка между заловените в Белгия и задържаните във Франция четирима предполагаеми извършители на обира.

Съмненията на властите са, че е възможно крадците да се опитат да използват пазара на диаманти в белгийския град Антверпен, за да продадат откраднатите бижута "на части".

Допълва се, че най-вероятно бижута, откраднати от световноизвестна личност в Париж преди 10 години, са били продадени по този начин "на черно" в белгийската "световна столица на диамантите".