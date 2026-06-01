БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България допусна минимална загуба в домакинството си на...
Чете се за: 02:07 мин.
НА ЖИВО: България загуби домакинството си на Черна гора
Чете се за: 01:00 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ...
Чете се за: 03:02 мин.
"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
Чете се за: 03:50 мин.
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заря в Калофер и Враца: България почита паметта на Ботев и загиналите за свободата ни

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Под проливен дъжд България преклони глава пред делото на Христо Ботев и хилядите българи, за които свободата е била заветната цел на живота им. Тази година отбелязваме 150 години от гибелта на поета- революционер. В родния му Калофер и Враца имаше тържествени чествания и заря.

Преди повече от час тук се събраха хора, които сведоха глава пред делото и подвига на поета революционер Христо Ботев. Кулминацията на честванията беше тържествената заря-проверка на площада пред неговия паметник. В церемонията участие взе и Представителният гвардейски духов оркестър. Отбелязването на годишнината от гибелта на Ботев се проведе и в родния му град Калофер, където десетки хора се събраха, за да почетат паметта му и да изразят своята признателност към неговия безсмъртен подвиг. Много хора участваха и в честванията във Враца. Церемонията там се проведе под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. В словото си тя подчерта, че орисията на Ботев не познава таланта да търпи примирението и поражението.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Тежък спомен, но и величествен припомня, че във вените ни тече кръвта на националните ни герои. Припомня ни за тази земя, на която слезе Христо Ботев, падна на колене, целуна я в знак на преклонение и се сля завинаги с нея. И тази вечер природната стихия иска да попречи, на това отбелязване, на това честване и не може, защото когато сме заедно сме силни. Защото и тази вечер на този площад и утре в 12.00 часа хиляди, милиони българи ще застанат за една минута и в молитва и клетва за националните герой, ще мислят за родината си, за оттечеството си.“

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов

#паметта на Ботев #Калофер #заря #Враца

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
2
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир...
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
3
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
4
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
5
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът разказа за първи път за нападението в Румъния докато я храни
6
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Любопитно

Селин Дион обяви десет нови концерта през месец май догодина в Париж
Селин Дион обяви десет нови концерта през месец май догодина в Париж
Денят на детето: Какви новини си пожелават децата днес? Денят на детето: Какви новини си пожелават децата днес?
Чете се за: 01:35 мин.
Море от тюркоаз: Цъфтежът на фитопланктона променя цвета на морската вода Море от тюркоаз: Цъфтежът на фитопланктона променя цвета на морската вода
Чете се за: 00:50 мин.
БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни музейни експонати (СНИМКИ) БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни музейни експонати (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.
"Синя" Луна наблюдаваха в Атина (СНИМКИ и ВИДЕО) "Синя" Луна наблюдаваха в Атина (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Рекордни количества фламинго се появяват във Венецианската лагуна Рекордни количества фламинго се появяват във Венецианската лагуна
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доналд Тръмп договори примирие в Ливан Доналд Тръмп договори примирие в Ливан
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Признаха за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Полицаи откриха изчезнало дете в столицата, съобщиха от СДВР
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Автобус към ада: Линия 666 се завръща в Полша
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ