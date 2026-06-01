Заря в Калофер и Враца: България почита паметта на Ботев и загиналите за свободата ни

Под проливен дъжд България преклони глава пред делото на Христо Ботев и хилядите българи, за които свободата е била заветната цел на живота им. Тази година отбелязваме 150 години от гибелта на поета- революционер. В родния му Калофер и Враца имаше тържествени чествания и заря.

Преди повече от час тук се събраха хора, които сведоха глава пред делото и подвига на поета революционер Христо Ботев. Кулминацията на честванията беше тържествената заря-проверка на площада пред неговия паметник. В церемонията участие взе и Представителният гвардейски духов оркестър. Отбелязването на годишнината от гибелта на Ботев се проведе и в родния му град Калофер, където десетки хора се събраха, за да почетат паметта му и да изразят своята признателност към неговия безсмъртен подвиг. Много хора участваха и в честванията във Враца. Церемонията там се проведе под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. В словото си тя подчерта, че орисията на Ботев не познава таланта да търпи примирението и поражението.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Тежък спомен, но и величествен припомня, че във вените ни тече кръвта на националните ни герои. Припомня ни за тази земя, на която слезе Христо Ботев, падна на колене, целуна я в знак на преклонение и се сля завинаги с нея. И тази вечер природната стихия иска да попречи, на това отбелязване, на това честване и не може, защото когато сме заедно сме силни. Защото и тази вечер на този площад и утре в 12.00 часа хиляди, милиони българи ще застанат за една минута и в молитва и клетва за националните герой, ще мислят за родината си, за оттечеството си.“

