БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал...
Чете се за: 03:35 мин.
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордни количества фламинго се появяват във Венецианската лагуна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Запази
смъртоносна жега 2000 птици вида фламинго починали езерото туз турция поради суша
Слушай новината

Вероятно нищо не илюстрира по-добре статута на фламингото като новодошъл вид във Венецианската лагуна от факта, че в местния диалект няма дума за тях, пише Асошиейтед прес в репортаж от Венеция.

Бледорозовите птици, наричани „fenicotteri” на италиански, сега се стичат във Венеция в рекордни количества, тъй като екологичните усилия за възстановяване на увредените влажни зони помагат за разширяване на местообитанието им и вероятно ще ги подтикнат да гнездят в лагуната.

Фламингите, които най-често гнездят в Испания и Франция, започнаха да се появяват в обширната Венецианска лагуна в началото на века, предимно в рибарските селища и в тинестите зони в най-отдалечените краища на лагуната, като рядко се наблюдаваха в центъра на Венеция, посещаван от туристи от цял свят.

Еколозите твърдят, че пристигането на птиците във Венеция, на фона на разширяването на ареала на европейското фламинго, е знак за доброто състояние на лагуната и нейната пригодност като място за хранене.

Миналата година броят на зимуващите фламинги във Венеция достигна рекордните почти 24 000. Това са с 8000 повече от предходната година – числа, „които позиционират Венецианската лагуна като едно от най-важните места за зимуване в целия й ареал на обитаване“, коментира орнитологът Алесандро Сартори.

Повече от 90% от птиците, регистрирани при миналогодишното преброяване, бяха в северната лагуна, която съдържа голяма площ от естествени солени блата. Фламингите се привличат и от традиционните риболовни зони – полуестествени мочурища с диги, които осигуряват изобилие от храна, но могат също така да ги въвлекат в конфликт с човешката дейност.

Проект за възстановяване на солените блата в по-изолираната южна част на лагуната – отвъд историческия център и индустриалното пристанище – дава надежда, че броят на фламингите ще се увеличи и там, като им се предложи ново местообитание в част от лагуната, където ерозията на мочурищата е била особено тежка. Това би могло да отклони птиците от конкурентните човешки дейности на север.

Все пак посетителите на Венеция, които се надяват да зърнат фламинго случайно, вероятно ще останат разочаровани, а репортерите на Асошиейтед прес наскоро трябваше да пътуват с лодка в продължение на час, за да забележат някое. Фламингите обитават плитки, труднодостъпни участъци от лагуната, където безопасното плаване изисква голямо внимание към приливите и каналите. Дори от разстояние птиците се плашат лесно и бързо политат.

Сартори прогнозира, че наблюдението на фламинго – което вече е възможно от бреговете на малките лагунни острови Мурано и Бурано, но е рядкост в историческия център на Венеция – може да стане по-често срещано, тъй като броят им продължава да нараства.



Последвайте ни

ТОП 24

Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
1
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
2
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
4
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
6
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
DARA влезе в класацията на Billboard
6
DARA влезе в класацията на Billboard

Още от: Любопитно

БНТ с нов сериал - "Летище"
БНТ с нов сериал - "Летище"
Франко Неро със своя звезда в Стара Загора Франко Неро със своя звезда в Стара Загора
Чете се за: 02:25 мин.
През юни в София ще се провежда "Месец на детето - юни 2026" През юни в София ще се провежда "Месец на детето - юни 2026"
Чете се за: 02:30 мин.
Рапърът Кание Уест пя пред 118 000 души в Истанбул Рапърът Кание Уест пя пред 118 000 души в Истанбул
Чете се за: 02:27 мин.
Бързото хранене във Франция се разраства и поставя под натиск традиционните ресторанти Бързото хранене във Франция се разраства и поставя под натиск традиционните ресторанти
Чете се за: 03:32 мин.
Емблематична ретро мотриса ще вози пътници от София за Банкя Емблематична ретро мотриса ще вози пътници от София за Банкя
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов Подробен устройствен план Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов Подробен устройствен план
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици 20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Париж посреща "Пари сен Жермен" след финала на...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ