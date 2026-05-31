Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
ЗАПАЗЕНИ

Франко Неро със своя звезда в Стара Загора

от БНТ , Репортер: Деница Торньова
У нас
Звезда на славата, Франко Неро, Златна липа
Снимка: БТА
Близо три месеца след като получи своя звезда в алеята на славата в Холивуд, днес филмовата легенда Франко Неро се сдоби със звезда на свое име и в Стара Загора. Там той беше специален гост на кино фестивала „Златната липа“, където получи и специалната награда на фхорума. А преди да отпътува от страта, той се срещна с най – запалените си почитатели и обеща, че скоро отново ще се върне у нас.

Чуствам се млад, защото работя с ентусиазъм - казва легендата на италианското кино Франко Неро, който през ноември ще навърши 85. Отказва да отличи своя любима роля. Но озаглавява биографичната си книга „Джанго и другите“. Именно с героя от култовата лента го свързва и голяма част от родната публика, с която Франко Неро се среща за трети път.

Франко Неро: "България се разви много положително в последните 10 години, има все по – западен облик. Тук на фестивала се чуствам като у дома си, очаквам да получа наградата си по куриер в Италия, защото пътувам само с ръчен багаж."

Пътува много и не спира да работи. Не само като актьор, но и като автор на песни, продуцент и режисьор.

Магдалена Ралчева, директор на МФФ "Златната липа": "Очаквам го следващата година да представи своя филм като режисьор."

Освен обещанието, че ще се върне отново, Франко Неро остави и звезда с името си в алеята на фестивала „Златната липа“, където вече има и свое дръвче.

Франко Неро: "Символиката е, че животът започва, това е началото на живота, поставянето на основите."

Надеждата за мир е най-важното послание, което човечеството трябва да отстоява, каза още Франко Неро.

#Франко Неро #фестивал Златната липа #звезда на славата

