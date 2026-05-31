БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министърът на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърденията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. В "Денят започва с Георги Любенов" обясни, че става дума за „грешна интерпретация“ на административни указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата.

По повод информацията за евентуално намаление на бюджета за култура с 10%, министърът категорично отхвърли тези твърдения.

„Това е една тема, която избухна в началото на тази седмица. Което бих казал, че е една лъжлива новина на базата на, може би, грешна интерпретация. Фактите са скучни, интерпретациите са много шумни. “

Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата.

„Предстои административна реформа в администрацията. Имаше специални указания от Министерството на финансите в тази посока, които бяха до всички министерства. Не е било само до министерството на културата. В тези указания много ясно беше казано, че се изключват общините, тъй като това са делегирани дейности от държавата, както и организациите, които работят по така наречените делегирани бюджети. Тоест това дава една самостоятелност. Много ясно беше казано. Интерпретацията въобще не беше свързана с това. И се получи тази новина, че се реже 10% от бюджета на културата. Това не е така.“

В отговор на въпрос защо темата за бюджета за култура се интерпретира като възможно намаление и дали средствата реално са били повече в предходни години, министърът на културата посочи чувствителността на сектора и неговата ключова роля.

„Защото културната среда е много чувствителна. Защото е свързано с творчески процес. Защото културата е базис. Защото културата не е разход, а е инвестиция. Дългосрочна инвестиция на един народ. Културата не е венец на един народ. Културата е основа.“

Той увери, че тази реформа в публичния сектор, която предстои единствено незаетите щатни бройки.

"И след като обществото очаква тези промени и става дума за трайно намаляване на нещатните бройки, министърът на културата определи мярката като навременна, макар и трудна."

Министърът подчерта, че политиката в сектора е насочена към постепенен и устойчив ръст на средствата.

„По отношение на парите в културата това е заложено и в програмата – поетапно увеличаване, устойчив модел на увеличаване на средствата в културния сектор. Що се отнася до този бюджет, текущият за 2026 година, не мисля, че това ще бъде мечтаният бюджет – нито за министъра на културата, нито за финансовия министър, нито за премиера.“

Милошев посочи още, че годината е белязана от натрупано наследство в системата.

Попитан министъра на културата в каква посока вижда оптимизацията на финансирането на културните събития, процеси и проекти в сектора. В отговор той подчерта, че темата трябва да се разглежда през призмата на ясни правила и принципи, а не през свободни тълкувания и интерпретации. По думите му основният проблем в сектора не е в нормативната уредба, а в нейното прилагане и спазване.

„Проблемът не е в правилата, които се създават. Проблемът е в нарушаването на правилата. Проблемът е в създаването на лоши практики. От всякъде има такъв проблем.“

Министърът очерта и основните принципи, които според него трябва да водят реформата в сектора.

„Трябва да има няколко ключови думи, трябва да има ясна цел – устойчивост във финансирането. Това е заложено и в програмата – устойчиво увеличаване на средствата в културния сектор.“

Милошев заяви, че в системата се наблюдават натрупани дисбаланси.

„Аз ще ви кажа – заварвам модели или проекти, които са законосъобразни, но не са целесъобразни. Проекти, които са законосъобразни, но не са морални.“

По думите му в рамките на първоначалния анализ вече се виждат конкретни проблеми в системата.

„Има културни организации, които са надвишили или надвишават лимитите си. Има такива, които до края на април вече са изчерпили лимитите си. Аз не казвам какви са причините – вероятно има такива, вероятно са натрупани във времето. Не обвинявам никого, но това е факт.“

Вижте целия разговор с Евтим Милошев във видеото.

#парите за култура #Евтим Милошев #министър на културата

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
1
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
2
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
3
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
4
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма
5
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
6
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
3
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
5
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...

Още от: Политика

Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до незаконния град край Варна
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до незаконния град край Варна
Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит
Чете се за: 02:00 мин.
Данните за свръхдефицита - според ДБ трябват реформи, а "Възраждане" сезират прокуратурата Данните за свръхдефицита - според ДБ трябват реформи, а "Възраждане" сезират прокуратурата
Чете се за: 02:55 мин.
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
Владислав Панев: Положението около свръхдефицита не е кризисно Владислав Панев: Положението около свръхдефицита не е кризисно
Чете се за: 03:12 мин.
Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до незаконния град край Варна
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите до...
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали и клубове срещу наркоразпространението Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали и клубове срещу наркоразпространението
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожарът край Стара Загора е овладян - мобилен пункт следи за качеството на въздуха Пожарът край Стара Загора е овладян - мобилен пункт следи за качеството на въздуха
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Конфликтът в Ливан: Премиерът осъди "Безпрецедентната...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
След победата на ПСЖ: Над 400 арестувани футболни фенове в Париж
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Ще има ли размразяване на ирански активи?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ