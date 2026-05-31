Конфликтът в Ливан: Премиерът осъди "Безпрецедентната ескалация"

Ливанският премиер Науаф Салам осъди "опасната и безпрецедентна ескалация" от страна на Израел, чиито войски напредват в южната част на страната и нанасят масирани удари.



В телевизионно обръщение той обвини Израел, че "води политика на изгорената земя и колективно наказание", като разрушава градове и села и принуждава жителите им да ги напускат. Премиерът на Ливан призова за незабавно прекратяване на огъня.

Обект на израелските атаки са цели на шиитската групировка Хизбула. Но армията издава предупреждения за евакуация на цели квартали в южен Ливан. Военни делегации от двете страни се срещнаха този петък във Вашингтон, за да подготвят нов кръг от преговори, насрочен за 2 и 3 юни.