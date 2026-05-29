"Хванали сме Хамас за гърлото": Израел завзема 70% от Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да пренебрегне условията на примирието от октомври и да установи контрол над 70% от територията на Ивицата Газа.
Първоначално разделителната жълта линия даваше на Израел 53%, а останалото на Хамас.
В момента обаче Израел владее 64% от Ивицата. От седмици преминаването към втората фаза от примирието е в застой. Тя предвижда разоръжаване на Хамас и постепенно изтегляне на израелската армия.
Израел разглежда завзетите територи в Газа, Сирия и Ливан като буферни зони срещу евентуални нападения като това от 7 октомври 2023 г. За палестинците в Газа това е стратегия за тяхното прогонване.
Бенямин Нетаняху - премиер на Израел: "Хванали сме Хамас за гърлото. Сега контролираме 60 процента от територията на Газа. Бяхме на 50 процента. Нека вървим постепенно. Да започнем със 70 процента. Притискаме ги от всички страни. По-късно ще се погрижим и за останалото."