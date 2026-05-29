"Хванали сме Хамас за гърлото": Израел завзема 70% от Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да пренебрегне условията на примирието от октомври и да установи контрол над 70% от територията на Ивицата Газа.

Първоначално разделителната жълта линия даваше на Израел 53%, а останалото на Хамас.



В момента обаче Израел владее 64% от Ивицата. От седмици преминаването към втората фаза от примирието е в застой. Тя предвижда разоръжаване на Хамас и постепенно изтегляне на израелската армия.

Израел разглежда завзетите територи в Газа, Сирия и Ливан като буферни зони срещу евентуални нападения като това от 7 октомври 2023 г. За палестинците в Газа това е стратегия за тяхното прогонване.