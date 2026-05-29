Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп.

Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола.