Депутатите приеха новия правилник за работата на Парламента

Депутатите вече ще заседават и по време на предизборна кампания. Това беше записано в новия правилник за работата на НС, който беше приет окончателно днес след 11-часово обсъждане.

Сред най-спорните моменти спрямо досега действащия правилник е отмяна на правото в деня на опозицията да се изслушват министри. Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване със законопроектите на депутатите. Временни комисии ще бъдат създавани само с гласовете на 48 депутати.