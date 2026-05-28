Илияна Йотова се срещна със стажанти в Администрацията на президента

Държавният глава Илияна Йотова проведе среща на „Дондуков“ 2 с Минка Кирилова и Мария Методиева – стажантки към съветника по социални политики в Администрацията на президента. Двете момичета са стипендиантки на инициативата „Подкрепи една мечта“, а понастоящем са част от екипа, който подготвя тазгодишното издание на благотворителната бална вечер. По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата, с които се сблъскват младите хора в днешно време, влиянието на технологиите и изкуствения интелект върху психическото им развитие

„Животът ви е дал много уроци въпреки ранната ви възраст. Пожелавам ви оттук нататък вие да давате уроци на живота“, обърна се държавният глава към двете момичета, които са отраснали в институции.

Сега и двете са студентки, подпомогнати в образованието си от инициативата „Подкрепи една мечта“. През 2023 г. Минка получава стипендия за обучението си в специалността „Психология на развитието“ в Нов български университет,“ а Мария през 2025 г. получава подкрепа за образованието си по „Икономическа социология и психология“ в Университета за национално и световно стопанство.

Държавният глава изказа благодарност към менторите на момичетата и към учителите и преподавателите, които са ги подкрепяли през годините. Ценим и уважаваме усилията на хората, които са били до вас, подчерта Илияна Йотова и изрази възхищение от изразеното от Минка и Мария желание да помагат на деца в институции и жертви на насилие.

„Вие сте пример и вдъхновение“, изтъкна държавният глава.

Като стажантки в президентската институция момичетата участват активно в подготовката на благотворителния абитуриентски бал на 4 юни. Тази година броят на участниците е рекорден – над 100 момичета и момчета от Випуск 2026, настанени в социални услуги или приемни семейства, ще отбележат завършването на своето средно образование заедно с държавния глава.

„Вълнуваме се да срещнем тазгодишните абитуриенти, за да им разкажем колко е ценно да продължат образованието си и да им вдъхнем кураж да бъдат смели и самостоятелни“, споделиха Минка и Мария пред президента Йотова.

В рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ наесен стипендия за образование ще получат абитуриентите от випуск 2026, които ще продължат образованието си в университет. До този момент в дарителската кампания са набрани средства в размер на 49 213 евро. Всеки, който припознава като своя кауза мечтата за образование на момичетата и момчетата, израснали в приемни семейства и социални услуги за резидентна грижа, може да направи финансово дарение в подкрепа на инициативата „Подкрепи една мечта“.