Наградите „Златна ябълка“: Отличията се връчват от Националната мрежа за децата

Национална мрежа за децата връчи своите годишни награди „Златна ябълка". Призът е за личности, образователни институции и организации, които чрез своята дейност допринасят за благосъстоянието на децата в България. 6 златни ябълки бяха връчени тази вечер в различни категории. Всяка година национална мрежа за децата подкрепя близо 200 хиляди деца.

Мария Бресничка, Национална мрежа за децата: „Ние сме безкрайно благодарни на огромната подкрепа от страна на бизнеса, на институциите, защото в крайна сметка това, което ние правим е да работим за една по-добра държава за всички деца, а това се постига само в мрежа от много хора и организации."

