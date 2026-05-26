Актрисата Виолина Доцева е избрана за ролята на Лили Иванова (СНИМКИ)

Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм, който продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов ще снимат. Новината беше обявена на събитие, състояло се след втория концерт в зала "Олимпия" на естрадната прима.

Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов.

„Ще направим всичко, което е по силите ни да създадем наистина един филм, който за пореден път да увековечи великата Лили Иванова. Надяваме се, че българската държава също ще ни подаде ръка и ще ни помогне“, каза продуцентът.

Виолина Доцева беше представена от режисьорката на филма Яна Титова. Тя припомни, че сценарист на лентата ще е Емил Бонев, а оператор – Мартин Балкански.

„Както Лили Иванова няма мечти, тя има цели, така и ние имаме една единствена цел – да представим нейната история толкова вдъхновяваща, толкова лична и емоционална, колкото е, с цялото достойнство, което тя заслужава. Така че ѝ благодарим за тази чест“, каза Яна Титова.

Проектът е съвместна продукция на Фондация „Лили Иванова“ и продуцентската компания „Междинна Станция“, със сценарист Емил Бонев, режисьор Яна Титова и оператор Мартин Балкански. Филмът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на най-емблематичната фигура в историята на българската музика.

Виолина Доцева е актриса, певица и музикант с професионален опит в театрални, филмови и телевизионни продукции. Завършила е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, а професионалният ѝ път преминава през роли в театрални постановки, телевизионни сериали и музикални проекти. Паралелно с актьорската си работа, тя създава и изпълнява авторска музика, като си акомпанира на китара и пиано.

Изборът на Виолина Доцева беше представен лично пред Лили Иванова след концерта ѝ в легендарната зала „Олимпия“ в Париж - място с особено значение в историята на българската певица, която остава единственият български изпълнител със самостоятелен концерт на тази сцена.

