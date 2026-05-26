Лили Иванова изнесе специален концерт за 24 май в прочутата зала "Олимпия" в Париж

Името на българската певица се появи на фасадата на една от най-известните концертни сцени в света, а близо 2000 души изпълниха залата за събитието.

Това е вторият концерт на Лили Иванова в „Олимпия“. Още през 2009 година тя стана първата българска изпълнителка със самостоятелен концерт там.

По време на шоуто певицата излезе на сцената заедно с музикантите от „Ли Оркестра“, а публиката многократно я аплодира бурно. Сред зрителите имаше и много българи, пътували специално до Париж за концерта. Събитието се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова.