Български деца по света празнуват 24 май

Българските общности по света отбелязаха 24 май с концерти, танци и празнични инициативи.

В Чикаго учениците от най-голямото българско съботно-неделно училище в САЩ показаха песни, танци и рецитали по време на традиционния си концерт.

Празнична програма имаше и в българското училище „Искра АБВ“ в щата Илинойс, където децата благодариха на своите учители под мотото „Цвете за учителя“.

Кайро също отбеляза празника. Ученици от новото българско училище „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в събитие, организирано от българското посолство.

В Сидни българското училище „Д-р Петър Берон“ отпразнува както 24 май, така и своята 15-а годишнина.

Българско участие имаше и на международен детски арт фестивал в Битоля, където деца от различни държави рисуваха заедно и показаха своето творчество.