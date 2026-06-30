"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана

Пред БНТ говорят полицаите, напътствали 12-годишно момиче, което вчера предотврати тежка катастрофа на автомагистрала „Струма“, след като майка му губи съзнание зад волана. Детето успява да овладее автомобила, да го изведе в аварийната лента и да подаде сигнал на телефон 112. Благодарение на хладнокръвната му реакция е предотвратен тежък инцидент. Патрул на „Пътна полиция“ – Перник пристига на място минути по-късно.

Когато полицаите достигат до автомобила на 14-ия километър на автомагистрала „Струма“, той вече е спрял в аварийната лента.

„За наша огромна радост автомобилът вече беше спрял в аварийната лента. Веднага изтичахме при майката и детето. Майката беше в съзнание, но трудно комуникираше, а детенцето беше силно уплашено“, разказа Денис Чолев, командир на отделение в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник.

По думите му момичето обяснило, че по време на пътуването от София към Перник майка му внезапно е изгубила съзнание.

„Детето се е возело на предната седалка и е поело управлението, като е държало волана с лявата си ръка. След това се е сетило да натисне старт-стоп бутона на автомобила. Двигателят е изгаснал, но колата е продължила да се движи по инерция. Извела е автомобила и в аварийната лента“, обясни Чолев.

Той подчерта, че през цялото време момичето е разговаряло с операторите на телефон 112.

„Най-удивителното е, че докато извършва всички тези действия, детето поддържа връзка с телефон 112. Благодарение на тази връзка и ние получавахме информация за случващото се.“

По думите на Чолев момичето не е успяло да обясни откъде е знаело какво да направи.

„Вероятно е реагирала чисто инстинктивно. Запазила е самообладание в ситуация, в която много възрастни биха изпаднали в паника.“

Накроя момичето с ръка се надвежда и натиска спирачката на автомобила.

Колегата му Веселин Стефанов, служител в ОДМВР – Перник, допълни, че първоначалната информация към екипа е била много оскъдна.

„Получихме сигнал, че 12-годишно дете управлява бял автомобил, защото на майка му е прилошало. Насочихме се към мястото, очаквайки най-лошото. Детето е герой.“

По думите му при подобни сигнали полицаите винаги са готови за тежък инцидент.

„При интензивния трафик на автомагистралата и зачестилите инциденти по пътищата винаги очакваме най-лошото. За щастие този случай завърши без пострадали. Като пристигнахме на място обезопасихме автомобила, а екипите на Спешна помощ реагираха много бързо.“

Стефанов разказа, че основната задача на полицаите след пристигането им е била да успокоят детето.

„Момичето беше много уплашено. Опитвахме се непрекъснато да разговаряме с него, за да се почувства по-спокойно. След това медицинските екипи прегледаха и него, и майката.“

И двамата полицаи са категорични, че реакцията на 12-годишното момиче е предотвратила тежка трагедия. Детето е проявило изключително самообладание и е спасило не само живота на майка си, но и на всички останали участници в движението.