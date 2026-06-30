Последен ден, в който безплатно може да обмените левовете си в евро в банките и пощите

Последен ден, в който хората, които имат наличности в левове могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите.

Според закона обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат.

"Български пощи" от утре въвеждат такси - в зависимост от размера на сумата. До 1000 лв. - 6 евро, а над 10 000 лева. - 10 евро. В БНБ обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна - без такси. През май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обръщение. Около 2 млрд. лева все още извън касите на БНБ.