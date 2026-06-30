БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Последен ден, в който безплатно може да обмените левовете си в евро в банките и пощите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Последен ден, в който хората, които имат наличности в левове могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите.

Според закона обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат.

"Български пощи" от утре въвеждат такси - в зависимост от размера на сумата. До 1000 лв. - 6 евро, а над 10 000 лева. - 10 евро. В БНБ обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна - без такси. През май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обръщение. Около 2 млрд. лева все още извън касите на БНБ.

#безплатно #търговски банки #лева #обмяна на левове #пощи #евро

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
2
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
3
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
4
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
Митничари на "Лесово" спряха контрабанда на 25 надуваеми лодки
5
Митничари на "Лесово" спряха контрабанда на 25 надуваеми...
След фатален инцидент на Околовръстното шосе край Пловдив – защо се бави премахването на мантинелите?
6
След фатален инцидент на Околовръстното шосе край Пловдив –...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Общество

Връчиха наградите „Музикант на годината“
Връчиха наградите „Музикант на годината“
Професор в Александровска болница обяви безсрочна гладна стачка Професор в Александровска болница обяви безсрочна гладна стачка
Чете се за: 03:37 мин.
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ е копродуцент Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ е копродуцент
Чете се за: 02:25 мин.
Опасни жеги в цялата страна, рекордьор е Свищов с 39° - какви са препоръките на здравните власти? Опасни жеги в цялата страна, рекордьор е Свищов с 39° - какви са препоръките на здравните власти?
Чете се за: 02:50 мин.
Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като овладя кола в движение на АМ „Струма“ Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като овладя кола в движение на АМ „Струма“
Чете се за: 02:55 мин.
Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет? Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет?
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който безплатно може да обмените левовете си в евро в банките и пощите
Последен ден, в който безплатно може да обмените левовете си в евро...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Горещо и днес, слабо захлаждане и дъжд през следващите дни Горещо и днес, слабо захлаждане и дъжд през следващите дни
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бюджетна комисия ще обсъди възлагането на мащабни одити на Сметната палата Бюджетна комисия ще обсъди възлагането на мащабни одити на Сметната палата
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Жертвите след трусовете във Венецуела вече са 1700, хуманитарната ситуация е тежка Жертвите след трусовете във Венецуела вече са 1700, хуманитарната ситуация е тежка
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Спор за попечителство вероятно е мотивът за стрелбата в Германия
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Слънчогледови поля са туристическа атракция в Афифе, Португалия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ