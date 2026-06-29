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Опасно високи температури и утре, след това се очакват валежи

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Валежи от дъжд и относително понижение на температурите предстоят през следващите дни. В сряда – главно в Северна България, в четвъртък и петък – на много места в цялата страна. Преди това обаче утре остава в сила предупреждението за опасно високи температури със стойности между 34° и 39°.

След слънчевото начало на деня, в следобедните часове на места над Западна и Централна Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°.

Температурата на морската вода е 25°–26°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

И в планините ще бъде слънчево, но около и след обяд на места ще превали и прегърми. Ще духа временно силен вятър от изток-североизток.

И към времето в Европа. Мощни гръмотевични бури и проливни валежи се очакват в следобедните часове над Германия, Австрия и Швейцария. Дъжд ще вали на места и във Великобритания, на Скандинавския полуостров и в отделни части от Италия, където на места ще прегърми. Слънчево и горещо ще бъде в централните и източните части, на Пиренеите и в по-голямата част от Франция.

Горещо ще бъде и почти навсякъде на Балканите, в отделни райони със следобедни валежи от дъжд с гръмотевици.

През следващите дни времето ще бъде променливо. Ще има и слънчеви часове, но и валежи, придружени от гръмотевици – в сряда главно в Северна България и планините, в четвъртък и петък – на много места в цялата страна, а в събота – в Централна и Източна България. Ще има условия и за градушки.

След опасно горещото време днес и утре предстои относително захлаждане. Ще се понижават и минималните, и максималните температури.

#горещо #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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