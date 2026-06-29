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МВР проверява планирането, поставянето и качеството на мантинелите

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора , Репортер: Нели Ангелова
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мвр проверява планирането поставянето качеството мантинелите
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Мантинелите на мястото на тежката катастрофа край Зимница са отговаряли на всички изисквания и наредби при монтажа им, но през 2012 г. Това съобщи фирмата, поставила ги на мястото, където тир премина през тях и уби две деца и бащата на едното. От дружеството отрекоха предположенията на министъра на вътрешните работи, че са свързани с бивш премиер. Иван Демерджиев обяви, че започва проверка на доставките и качеството на мантинелите.

Ето така би изглеждал удар в предпазното съоръжение според новите изисквания в наредбата, които важат за мястото на катастрофата от 2024 г. насам. Такива мантинели биха задържали 13-тонен автобус със скорост 70 км/ч, показват краш тестовете, които ни предоставиха от фирмата.

А тук виждаме възможностите на съоръженията, които са от по-нисък клас и са били монтирани на магистралата през 2012 г.

Ани Иванова – изпълнителен директор: "Държавата има хоризонт от 10 години за несъответстващите участъци, какъвто е случаят с автомагистрала „Тракия“."

Инж. Мирослава Грозкова – изпълнителен директор: „За да бъдат подменени, трябва да ни бъдат възложени, съответно като възлаганията основно стават за републиканската пътна мрежа от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Коментираха и думите на министър Иван Демерджиев, че зад двете дружества, доставящи мантинели, вероятно стои фигурата на бивш премиер.

Ани Иванова – изпълнителен директор: "„Юпитер 05“ е фирма от 1990 година и от този период насам доста министър-председатели е имала нашата страна и не знаем кой точно визира господин Демерджиев, но можем да твърдим, че нямаме фирмени обвързаности с нито един от тях."

От МРРБ все още не уточняват кога ще бъде изпълнена обществената поръчка за подмяна на мантинелите в страната, които не отговарят на новата наредба от 2024 г. След катастрофата на 290-ия километър бяха назначени множество експертизи в хода на досъдебното производство.

Калоян Калоянов – зам.-министър на вътрешните работи: „Ние в момента извършваме такава проверка по отношение на поставянето на тези преградни съоръжения – кой ги е планирал, кой ги е изготвил, кой ги е поставил, отговарят ли на техническите изисквания.“

От МВР съобщиха още, че с АПИ обсъждат дали през летния сезон да бъде забранено тежкотоварните камиони да навлизат в лентите за изпреварване на аутобаните.

#фирма #съоръжения #мантинели

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