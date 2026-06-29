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Всички обичат Неймар

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Когато се говори за номер 10 в Бразилия се споменават Пеле, Роналдиньо, а в днешно време – Неймар.

Неймар Бразилия
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Неймар остава същият. И на 34 години има същата страст. Каквато имаше като дете. Талантът му говори сам по себе си. Той остави следа в цяло едно поколение, когато беше в най-добрата си форма. Въпреки, че е само един играч, той е специален.Той е човек, който е постигнал много във футбола. Той е голмайсторът на Бразилия за всички времена. Той е много важен за бразилския национален отбор. Той е изключително известен играч. Около това мнение се обединиха играчи и треньори на Неймар в националния отбор на Бразилия.

Когато се говори за номер 10, се споменават Пеле, Роналдиньо, а в днешно време – Неймар.

„Слава богу, че е тук с нас, за да ни помогне. А ние също можем да му помогнем да даде всичко от себе си. Той е лидер, който винаги се забавлява и си играе с всички. Той носи радост на отбора. Той повишава нивото на всички около себе си. Щастливи сме и за нас е чест да сме с него всеки ден“, допълват още от националите на „селесао“.

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