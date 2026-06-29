Началникът на ВиК-Несебър остава в ареста, проверяват дали корупционните схеми са били практика

Окръжният съд в Бургас остави в ареста ръководителя на ВиК-Несебър, обвинен, че е взел подкуп от 8000 евро, за да присъедини имот към канализационната мрежа. Задържан при акцията миналата седмица беше и неговият заместник, който обаче по-късно е бил освободен. Проверяват се данни дали и назад във времето е имало корупционни практики в местния клон на водоснабдителното дружество.

Първите сигнали за корупция във ВиК-Несебър са получени в края на миналия месец. Започнало разследване, включително със специални разузнавателни средства.

Ст. комисар Николай Ненков, началник на ОД на МВР – Бургас: „Когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВиК-Несебър, отивайки на гишето, оттам го препращат към ръководителя. Още в началото му казали: „Не си пускайте заявление, отидете при ръководителя“. И там се започва – дайте, ще видим, ще поговорим. След това получава предложение.“

Такова предложение получил и мъж от Несебър. Срещу 8000 евро да бъде включен имотът му в село Кошарица в канализационната мрежа. Парите, които дал на началника на ВиК, обаче били белязани.

Андрей Червеняков, наблюдаващ прокурор: „Белязаният материал съответства на банкнотите и върху задържаното лице, единствено и само на него. Фактическото предаване на парите става лично между основния ни свидетел и ръководителя на звеното. Те са били само двамата.“

Разследващите ще проверяват и дали подкупите са били практика.

Асен Фортунов, началник отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Бургас: „В частния адрес са установени значителни парични средства – около 33 000 евро, като в непосредствена близост до тях са установени тефтери, списъци с имена.“ Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас: „Предстои тепърва да се установи връзка между намерените парични суми и имената на лицата, фигуриращи в съответния тефтер.“ Андрей Червеняков, наблюдаващ прокурор: „Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в дома на Станчев. По лично мое мнение тя няма място там.“ Виктор Паскалев, адвокат на обвиняемия: „Това са средства на жената, с която живеят на съпружески начала. Представили сме доказателства за всички средства.“

Осемте хиляди евро подкуп не бяха коментирани от адвокатите на обвиняемия директор.

Днес служителите в несебърското ВиК бяха лаконични за арестите.

„Не мога да ви кажа, щом са ги задържали, сигурно има нещо.

БНТ: Познавате ли ги лично?

– Отскоро са началници, не мога да ви кажа.

– От колко скоро?

– От една година някъде.“

Ако бъде признат за виновен, началникът на ВиК – Несебър може да получи до 6 г. затвор.