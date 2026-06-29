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Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет?
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С много условности, забележки и препоръки беше съпроводено разглеждането на бюджетите на Здравната каса, държавното обществено осигуряване и на държавата от синдикати и работодатели. Проектите бяха разгледани на Тристранен съвет.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики. Получихме критика за липсата на достатъчно амбиция и смелост в Бюджет 2026. Очакванията към бюджета за тази година са различни и често нереалистични. Чуваме всяко становище, внимателно разглеждаме всяко предложение. Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, тепърва ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог."

#парите на държавата #тристранен съвет #заседание #новини в Метрото

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