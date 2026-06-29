Държавни служители протестираха с искане за по-високи заплати

Държавни служители протестираха, докато Тристранният съвет обсъждаше бюджета за тази година. Протестиращите искат по-високи заплати и да не плащат осигуровки.
Не са съгласни с 10-процентното орязване на разходите за персонал, заложено в проектобюджета.
Настояват Законът за държавните служители да бъде отменен. Така служителите в администрацията ще имат права като другите работещи. Заплашиха с ефективни стачки, ако исканията им не бъдат изпълнени.
Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Не може да залагаме разходи за капиталова програма с по 2-3 милиарда излишни – изкуствени, да помпаме допълнителен дефицит и в същото време да орежем с някакви си 80-100 милиона от заплатите на тези хора."
Кремена Атанасова, председател на САС към КТ „Подкрепа“: „Има отдели, които са по двама или трима души и обслужват стотици, хиляди заявления. Намаляването на разходите означава, че тези бройки ще бъдат отнети. И тези хора ще изнемогват. Ще работят всяка събота и неделя, а обществото ще бъде два пъти по-недоволно.“
София Александрова, социален работник: "Хората взимат повече пари от мен от помощите. Семестърът ми е 700 евро, аз работя за 400. Няма как да стане просто."