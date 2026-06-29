Държавни служители протестираха с искане за по-високи заплати

Държавни служители протестираха, докато Тристранният съвет обсъждаше бюджета за тази година. Протестиращите искат по-високи заплати и да не плащат осигуровки.

Не са съгласни с 10-процентното орязване на разходите за персонал, заложено в проектобюджета.

Настояват Законът за държавните служители да бъде отменен. Така служителите в администрацията ще имат права като другите работещи. Заплашиха с ефективни стачки, ако исканията им не бъдат изпълнени.