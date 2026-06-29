Недостиг на горива в Русия: Украинските удари срещу петролни рафинерии намалиха доставките

Недостигът на горива във все повече райони на Русия достигна и Москва. В руската столица все повече бензиностинции спират работа.

Пред тези, които работят, шофьорите са принудени да чакат на дълги опашки. Вътрешният пазар на горива в Русия беше нарушен от украинските атаки срещу петролни рафинерии. Президентът Владимир Путин призна, че проблемите с доставките на гориво са създали недостиг в цялата страна. Русия вече използва запасите си от бензин. Въпреки това Москва няма да променя военните си цели в Украйна, коментира Путин.