Владимир Кличко пристигна в България

Владимир Кличко вече е на българска земя. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски“ от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

Той е в София по покана на Инински и предстои да се срещне с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, както и с кмета на столицата Васил Терзиев.

Олимпийският и бивш двукратен световен шампион в тежка категория гостува във връзка с предстоящото европейско първенство за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе в зала „Асикс Арена“ от 15 до 26 септември.