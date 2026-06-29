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"Прогресивна България" иска одит на разходите за пенсии, добавки и администрация

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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прогресивна българия иска одит разходите пенсии добавки администрация
Снимка: БТА
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"Прогресивна България" иска одит на разходите за пенсии, добавки и администрация, включително и на прилагането на швейцарското правило, в периода от 2020 г. до май 2026 г. Това обявиха на брифинг в Народното събрание от партията.

Внесено е проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник. Проверките ще бъдат направени в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт. С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите от 2020 г. до май 2026 г.

Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция "Пътна инфраструктура".

"Поехме ангажимент към българските граждани да направим пълна фискална проверка. Залагаме на институционален и професионален подход, а не на създаване на комисия, защото тя има често пиар ефект, коментира председателят на бюджетната комисия в НС Константин Проданов.

Целта на одита не е "лов на вещици". Това е една дисекция на публичните финанси, допълни той.

"От 2020 до май 2026 година да се направи проверка на публичните финанси. Цели се проверка на разходи за персонал, решенията за увеличение на администрацията и защо трудовите политики не компенсират разходите", заяви Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика.

Срокът за проверките е 30 септември.

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