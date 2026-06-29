Министърът на отбраната: Мисията на американските самолети в България приключи

Излетял е и последният от американските военни самолети, които бяха разположени на Летище "Васил Левски“. За това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Самолети-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, товарна и транспортна авиационна техника на военновъздушните сили на САЩ пристигнаха през втората половина на февруари. Решението за престоя им е било взето след получена в Министерството на отбраната нота от съюзниците. Първоначалното разрешение е било за период до 31 май, а кабинетът „Радев“ удължи срока до 30 юни.
Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Вчера беше последният самолет, който излетя към 14.00 часа, така че мисията на американските самолети в България приключи. Такова беше и решението на Министерски съвет, до 30 юни. Нашите колеги и стратегически партньори спазиха нашето решение. И уважиха нашето виждане по въпроса."