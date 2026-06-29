Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Щаде с 50-хилядно население.
Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен.
Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че районът остава опасен и призовават хората да не се приближават.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I