„На Видовден всичко се вижда“: Антиправителствен протест в Сърбия след като Вучич обяви, че ще подаде оставка

Хиляди хора се включиха в антиправителствен протест в сръбския град Кралево, ден след като президентът Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка. Протестиращите поискаха предсрочни парламентарни избори, но не скриха скептицизма си, че Вучич ще пусне властта. Европейската комисия обяви, че ще проследи и уважи избора на сръбските граждани.

„На Видовден всичко се вижда“ – с това мото сръбските студенти и подкрепящите ги граждани отново поискаха промяна.

Душан Петрович, сърбин от Косово: „Дойдохме, защото нещата в Сърбия не вървят както трябва. Няма правосъдие, системата не работи, държавата е в ръцете на престъпни структури, аферите се нижат една след друга.“

Протестът неслучайно беше организиран в деня – символ на вечната борба за свобода, героизма и саможертвата.

Неманя Карович, преподавател в Белградския университет: „Управляващите не могат да си представят Сърбия без тяхното правителство. Но тези тиранични идеи не са за политиката, а за затвора.“

Демонстрантите не повярваха на президента Александър Вучич, че, подавайки оставка, ще проправи път на реформите.

Боян Патало, протестиращ: „Това е поредната му игра, начин да привлече вниманието. Няма да се изненадам, ако се оттегли, но със сигурност това няма да е проява на политическа мъдрост, а предварително подготвен план да остане на власт.“

Катарина Лазич, протестираща: „Оставката му няма да промени нищо, докато не се смени правителството и цялата политическа система.“

Вучич, който от 12 години е на власт, е подложен на обществен натиск след рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад през есента на 2024 г. Протестиращите посочиха корупцията като главната причина за трагедията.

Сръбският президент на няколко пъти заяви, че ще подаде оставка, но досега не е посочил конкретни дати нито за оттеглянето си, нито за предсрочни парламентарни и президентски избори.

На митинг на управляващата партия в събота Вучич открито заяви, че ще се бори за доверието на избирателите, и намекна за победа на неговата Сръбска прогресивна партия и коалиционните ѝ партньори.

Александър Вучич, президент на Сърбия: „Предложих нашата листа, печелившата листа на предстоящите избори, да се казва „Единна Сърбия“. Обединени не просто за какво да е, а за Сърбия.“

Съгласно законите в Сърбия Вучич, който в момента изпълнява втория си мандат, няма право да се кандидатира отново за президент. Той обаче би могъл да остане във власта, този път като министър-председател - пост, който вече е заемал от 2014 до 2017 г.

Вучич заяви, че външна намеса стои зад вълненията през последната година и половина. От трибуната на студентските протести прозвучаха призиви към студентите да не позволяват разделение, което ще бъде използвано от властите.

Йелена Димитриевич, протестираща: „От една страна имаме управляваща партия, а от друга – студентите, които привличат около себе си всички нормални и умни хора, интелектуалци. Не мисля, че имаме голям избор – или черно, или бяло.“

Освен избори, протестиращите в Сърбия искат и справедливост за трагедията в Нови Сад, отнела живота на 16 души. Досега не е установена наказателна и политическа отговорност и дори не е започнал съдебен процес.