Владимир Кличко: Европейското първенство в София ще е за пример на всички останали

Боксовата легенда Владимир Кличко проведе среща с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински по повод предстоящото през септември в София европейско първенство за мъже и жени. 50-годишният украинец, който е смятан за един от най-великите боксьори в тежка категория на всички времена, е посланик на шампионата, който ще се състои в "Асикс Арена".

"За мен е чест да приветствам Владимир Кличко. С него сме добри приятели от годините назад. Познаваме се още когато той правеше първите си стъпки в бокса, играл е на Купа Странджа по мое време. Благодаря му, че ни уважи с присъствието си. Той е стимул за всяко дете и може да бъде пример за подражание с невероятните успехи, които постигна, но и със своята личност, образование и дейности извън спорта. Благодаря и на Александър Красюк, с когото от известно време обсъждахме кога е най-подходящото време, за да може да поканим Владимир. Очаквам го и на европейското първенство през септември. Благодаря и на Мартин Фолке, генералния секретар на European boxing за присъствието му. Това също е показател за подкрепата и доверието, които те имат към България, в ролята на организатор на първенства на най-високо ниво", сподели г-н Инински.

Инински, Кличко и Фолке се срещнаха с министъра на младежта и спорта г-н Енчо Керязов. Те обсъдиха именно предстоящото Европейско първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в София. Шампионатът е първи под егидата на European boxing. Той ще бъде исторически, тъй като за пръв път България приема този форум едновременно при мъжете и жените. След края на срещата им те си размениха плакети и подаръци, като Кличко връчи на Керязов книгата си "Face The Challenge".

"Радвам се, че отново съм в България. Много години минаха, откакто съм идвал за последно. Участвал съм в София на Купа "Странджа" още преди да стана олимпийски шампион. За мен е чест да ви гостувам. България има страхотни боксьори в миналото, легенди, олимпийски и световни шампиони. Знам, че и в момента имате много талантливо поколение. Страната винаги е била за пример в това отношение. Надявам се, че на европейското първенство ще видим мач между украински и български боксьор за титлата. Знаете обаче, че заради войната в момента подготовката на украинските боксьори е нарушена", коментира от своя страна Владимир Кличко.

Той си припомни и за мача с Кубрат Пулев за световната титла в тежка категория през 2014 година.

"Кубрат беше много силен противник и в негово лице аз срещнах сериозно предизвикателство. Той се показа като един изключителен спортсмен, независимо, че мачът приключи толкова бързо. Аз съм изпълнен с уважение към него и към българските боксьори", каза Кличко.

Украинецът е олимпийски шампион от Атланта 1996, а като професионалист постига 64 победи в 69 мача в тежка категория. Бивш двукратен световен шампион, като държи поясите на IBF, WBA, WBO и IBO в продължение на рекордните 4382 дни. В този период той побеждава 23-ма съперници, което е ненадминато постижение в тежка категория. Член на Международната зала на славата на бокса.

От 19:00 часа днес Владимир Кличко ще проведе демонстрация с млади боксьори на Левски на стадион "Георги Аспарухов".

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