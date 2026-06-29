Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като овладя кола в движение на АМ „Струма“

Дете със силен характер попадна в екстремна ситуация и спаси майка си. Справи се хладнокръвно и по-добре от някои възрастни.

12-годишно момиче успя да спре семейния автомобил и да извика помощ,след като майка му изпада в безсъзнание, докато шофира на магистрала "Струма".

Георги Петров, диспечер на 112: "Към 11:30 ч. получих обаждане от дете, което беше уплашено. Обясни, че се вози в автомобил с майка си от София в посока Перник. Опитах се, мисля, че успях да успокоя детето, да му задам уточняващи въпроси, каза, че на майка й е прилошало и се опитва да спре автомобила. След това направих конферентна връзка с дежурния в полицията."