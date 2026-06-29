БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян...
Чете се за: 02:07 мин.
Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе,...
Чете се за: 00:57 мин.
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция...
Чете се за: 00:52 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и...
Чете се за: 00:32 мин.
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти...
Чете се за: 01:12 мин.
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи...
Чете се за: 03:37 мин.
Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като овладя кола в движение на АМ „Струма“

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дете със силен характер попадна в екстремна ситуация и спаси майка си. Справи се хладнокръвно и по-добре от някои възрастни.

12-годишно момиче успя да спре семейния автомобил и да извика помощ,след като майка му изпада в безсъзнание, докато шофира на магистрала "Струма".

Георги Петров, диспечер на 112: "Към 11:30 ч. получих обаждане от дете, което беше уплашено. Обясни, че се вози в автомобил с майка си от София в посока Перник. Опитах се, мисля, че успях да успокоя детето, да му задам уточняващи въпроси, каза, че на майка й е прилошало и се опитва да спре автомобила. След това направих конферентна връзка с дежурния в полицията."

Васил Алексиев, ОДМВР - Перник: "12-годишно момиченце е героят на днешния ден. Колегата приема сигнала, че след като става лошо на майката 12-годишно детенце се опитва да спре автомобила на АМ "Струма" в интензивен трафик. Питах я дали е добре, говорих с нея, с майката. Колегите предприеха съответните действия по обезопасяване."

#12-годишно момиченце #спаси майка си #АМ "Струма"  #дете

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
2
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
3
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата...
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
4
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
5
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти
6
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Общество

Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет?
Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет?
Държавни служители протестираха с искане за по-високи заплати Държавни служители протестираха с искане за по-високи заплати
Чете се за: 01:30 мин.
Как да се предпазим от код „Горещо време“? Как да се предпазим от код „Горещо време“?
Чете се за: 02:35 мин.
В София ще раздават безплатна вода в жегите В София ще раздават безплатна вода в жегите
Чете се за: 02:57 мин.
Мантинелите по пътищата: Защо не се поставят бетонни ограничители? Мантинелите по пътищата: Защо не се поставят бетонни ограничители?
Чете се за: 02:15 мин.
Жегите и децата: Какво трябва да знае всеки родител? Жегите и децата: Какво трябва да знае всеки родител?
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като овладя кола в движение на АМ „Струма“
Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
„На Видовден всичко се вижда“: Антиправителствен протест в Сърбия след като Вучич обяви оставка „На Видовден всичко се вижда“: Антиправителствен протест в Сърбия след като Вучич обяви оставка
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Полицаи спряха тир със спукани въздушни възглавници и откачен заден...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ