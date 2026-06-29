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Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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226 000 лева е струвала охраната на Делян Пеевски. НСО предостави информацията за разходите, направени от 1 януари до 31 октомври 2025 г. Данните са предоставени след решение на Административния съд в Добрич, който е задължил службата да отговори на искане за достъп до информация от Стойчо Стойчев.

Адвокат по делото е бил Александър Кашъмов, който даде разрешение на "По света и у нас" да публикува информацията. От предоставения отговор става ясно, че за десетте месеца служителите, ангажирани с охраната на Делян Пеевски, са получили като заплати и командировъчни общо 182 651, 33 лева. Транспортните разходи за ползваните от Делян Пеевски автомобили са на обща стойност 44 029,24 лева, като част от изминатите общо близо 10 000 километра са били с автомобил, предоставен от ДПС за ползване от НСО.

Адв. Александър Кашъмов: "Административен съд-Добрич задължи НСО да предостави достъп до информацията, като даде много конкретни указания как тя да се извлече и предостави тъкмо заради тези твърдения, че много голяма част от информацията е държавна тайна. Съдът прие, че това не е така, но за да няма затруднения за администрацията, даде конкретни указания как да се предостави. Виждаме една сума от общо 226 000 лева, която може всеки да си представи, гледайки своите собствени доходи на годишна база, доходите на колко души са, охраната, която е била платена за Делян Пеевски."

От ДПС изразиха задоволство от съдебното решение, с което са оповестени разходите за охрана на лидера на партията Делян Пеевски. И посочиха, че той самият е настоявал за това.

Вижте целия текст на решението:

#охрана #НСО #делян пеевски

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