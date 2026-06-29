Най-старият спорт с топка произлиза от Мексико

Още от древността играта с топка е разпространена под различни версии по целия свят. Подобни дейности, наподобяващи съвременния футбол, са съществували в Китай, Япония и Латинска Америка. Цивилизации като маите, ацтеките, инките са имали активности с топка, от които футболът вероятно е произлязъл.

Преди 3000 години древните народи в Мексико изобретили игри, които да обслужват техните политически и религиозни стремежи. Преди идването на испанците през XVI век се смята, че имало 7 вида игри, по-голямата част от тях използвани като ритуали.

„Намираме се в уникалната историческа местност Теотиуакан, на 40 км северно от Мексико Сити. Енергичната група на археолога Артуро Санчес ни помага да се докоснем до спорта улама, най-стария спорт с топка в историята изобщо. Всяка игра започва с ритуал“, разказва репортерът на БНТ Бюлент Мюмюнов.

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